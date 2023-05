Tennis-Bundesliga Herren 30 des TuS verpassen Auftaktsieg

In der ersten Runde brachte Jeroen van der Ven St. Hubert in Führung und auch Kevin Deden schien auf einem guten Weg. Der Lokalmatador verlor zwar den ersten Satz gegen den ebenso langen Niederländer Glenn Smits, hatte die Partie aber im zweiten Satz im Griff, nachdem er sein Spiel umstellte. Auch im Match-Tiebreak lag Deden vorne, brachte die Führung aber nicht ins Ziel. Für Mannschaftsführer Bastian Cornelius ein Verlauf, der sich weiter durchziehen sollte: „Wären wir mit 2:0 in Führung gegangen, hätten wir den Druck nach Essen geben können“. So lag besagter Druck auf Simon Dörsing, der in einem engen Match unterlag. Cornelius und Bart de Gier gewann in der zweiten Einzel-Runde ihre Begegnungen, aber im Spitzeneinzel zwischen Vincent Stouff und dem ehemaligen ägyptischen Davis-Cup-Spieler und Bronzemdaillengewinner bei den Afrikaspielen im Doppel, Karim Maamoun, blieb das Spiellück erneut aus. Wieder ging der Punkt im Match-Tiebreak an die Gäste. „Die 4:2-Führung war möglich, ist uns aber leider nicht gelungen. Dann hätten wir im Doppel ganz anders aufstellen können“, haderte Cornelius mit der verpassten Chance. An der Seite von Thomas Mühlinghaus setzte sich Cornelius im dritten Doppel durch. Gegen starke Doppelgegner gingen die entscheidenden Punkte aber an die Ruhrgebietler.