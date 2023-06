Tennis-Bundesliga Das erste Endspiel für den TuS St. Hubert

Die St. Huberter fahren bereits am Freitag nach Wernigerode in der Nähe des 1142 Meter hohen Brocken, um optimal vorbereitet zu sein. Das Team kann in Bestbesetzung antreten. Die beiden Niederländer Bart Vincent de Gier und Jereon van der Ven haben am Wochenende ihre letzten Spiele im Rahmen der niederländischen Mannschafts-Meisterschaft bestritten.