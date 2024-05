Tennis-Bundesliga Die Herren 30 des TuS St. Hubert starten in Essen

In welcher Besetzung der TuS an die Ruhr reist, stand am Donnerstag noch nicht fest. Cornelius ist allerdings froh, dass im Vergleich zum Vorjahr alle Spieler des Kaders fit sind. Das gilt auch für Thomas Mühlinghaus, der vor einem Jahr wegen einer Leistenverletzung erst am dritten Spieltag zum Einsatz kam.