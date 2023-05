Tennis Bundesliga-Flair beim TuS St. Hubert

Die Mannschaft geht gegenüber der Zweitliga-Saison unverändert an den Start. Der Franzose Vincent Stouff führt wieder das elfköpfige Aufgebot an. Der 36-Jährige war 2011 mal die Nummer 176 der Weltrangliste und zählt jetzt in seiner Altersklasse zu den besten Akteuren in Europa. Laut Cornelius gab es Überlegungen, das Team zu verstärken: „Es gab Gespräche mit einem Doppelspezialisten, aber aufgrund der hohen Reisekosten haben wir darauf verzichtet. Wir nehmen die Liga wieder an wie immer und sehen dann, was dabei herauskommt.“ Zwei Teams steigen jeweils aus den Gruppen Nord und Süd ab.