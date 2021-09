Leichtathletik : 17 Treppchenplätze für den TuS Oedt.

Oedt Die Läuferinnen und Läufer waren bei verschiedenen Wettkämpfen erfolgreich. Bei den Nordrheinmeisterschaften gewann Angelika Kappenhagen (AK 60) bei ihren drei Starts die Titel über 1500 und 5000 Meter.

Dort errang Angelika Kappenhagen (AK 60) bei ihren drei Starts zwei Titel (1.500 und 5.000m) und einen dritten Platz über die 800m-Distanz. Mit sämtlichen Zeiten unterbot sie erneut die Qualifikationsnormen für die Deutschen Meisterschaften, die am zweiten September- Wochenende in Baunatal stattfinden. Horst Simons wurde in seiner Altersklasse M70 Nordrheinmeister über die 1.500m.

Beim 3. Kulturlauf in Krefeld rund um die Burg Linn ragte der Gesamtsieg mit neuem Streckenrekord von Frank Schramm über die Ultradistanz hervor. Neben dem neuen Vereinsrekord über die 50-km-Distanz belegt der 49-jährige Grefrather nun auch Platz eins der Deutschen Bestenliste in seiner Altersklasse.