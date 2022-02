Handball-Nordrehinliga : Verstärkung für St. Töniser Frauen

St. Tönis Gleich drei Zweitliga-Spielerinnen des TuS Lintfort wechseln zum Handball-Team der Turnerschaft, das am Donnerstagabend (19.15 Uhr) in der Corneliussporthalle Treudeutsch Lank empfängt.

Während die Abschiedstour von Trainerin Miriam Heinecke am Donnerstagabend (19.15 Uhr, Sporthalle Corneliusfeld) beim Nachholspiel gegen Tabellenführer Treudeutsch Lank fortgesetzt wird, bastelt die Turnerschaft St. Tönis um den künftigen Trainer David von Essen intensiv am Kader für die Spielzeit 2022/2023.

Der 39:25-Erfolg über Fortuna Köln am vergangenen Sonntag war für die Turnerschaft St. Tönis enorm wichtig. Verena Wolf steuerte zehn, Doreen Topel acht und Lena Schleupen sieben Treffer zum vierten Saisonsieg der Töniser Frauen bei. Mit nunmehr 9:11 Punkten ist man Sechster und hat sich Luft auf die Abstiegsplätze verschafft. Dennoch soll es auch noch in dieser Saison weiter nach oben gehen. Ein Sieg gegen Tabellenführer Treudeutsch Lank wäre wichtig, die Partie wurde am 9. Januar Coronabedingt abgesagt.

Unterdessen bastelt der Verein und David von Essen, der Miriam Heinecke nach der Saison als Coach der 1. Frauen beerben wird, am neuen Kader. Gleich drei Spielerinnen mit Zweitligaerfahrung konnte von Essen nun für die Turnerschaft gewinnen. So kommen Linksaußen Eva Legermann und die Rückraumspielerinnen Annika Hentschel und Katharina Ueffing vom Zweitligisten TuS Lintfort. Während Legermann und Hentschel in dieser Saison zum Kader des Zweitligisten zählten, legte Ueffing eine Pause ein. „Ich freue mich, dass wir gleich drei erfahrene Spielerinnen gewinnen konnten“, sagte David von Essen. „Sie werden uns weiterbringen und sie können den A-Jugendlichen, die wir in den Kader der 1. Mannschaft einbauen wollen, mit ihrer Erfahrung helfen.“