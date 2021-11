Handball : Naomi Akeredolus Treffer reicht nicht zum Sieg

St. Tönis Die St. Töniser Handball-Frauen trennten sich von Weiden 27:27. Königshofer Frauen feierten einen Kantersieg. Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft unterlag zu Hause Fortuna Düsseldorf.

(MaHa) In der Handball-Nordrheinliga der Frauen kassierte die Turnerschaft St. Tönis in letzter Sekunde den Ausgleichstreffer und konnte nur einen Zähler aus Weiden entführen. Naomi Akeredolu gelang mit ihrem vierten Treffer 16 Sekunden vor dem Spielende der 27:26-Führungstreffer für die Turnerschaft. Doch es sollte nicht zum dritten Saisonsieg reichen, in der Schlusssekunde kassierten die Töniser den 27:27-Ausgleichstreffer per Siebenmeter. „Wir verlieren zu oft die knappen Spiele. Wenn wir eine Erklärung hätten, könnten wir es abstellen“, sagte Akeredolu. Ein Faktor könnte der unregelmäßige Spielbetrieb sein, ein weiterer die Ausgeglichenheit der Liga. In der kommenden Woche ist die Turnerschaft wieder spielfrei, am 11. Dezember ist man zu Gast beim HC Gelpe/Strombach. St. Tönis: Angenendt, Borrmann – Menk (2), Wolf (2/2), Topel (6), Beckers (4), Bleckwedel, Kohnen, Brüren (7), Brüggemann (2), Akeredolu (4).