Lokalsport : Turnerschaft St. Tönis muss in die Relegation

Kempen Am Wochenende hat sich alles gegen die Turnerschaft St. Tönis verschworen. In der Hoffnung, die Relegation umgehen zu können, war die Mannschaft von Trainer Zoran Cutura auf Schützenhilfe der Adler Königshof sowie Teams aus der Nordrheinliga angewiesen. Die erhoffte Unterstützung blieb allerdings aus. Da war es nur ein schwacher Trost, dass die Turnerschaft beim Aufstiegskandidaten TV Geistenbeck eine tolle Vorstellung zeigte. Somit müssen sich die St. Töniser nun in zwei Schicksalsspielen beweisen. Gegner wird die DJK Styrum 06 sein. Das erste Aufeinandertreffen findet in zwei Wochen in Mülheim an der Ruhr statt. Als Mutmacher dürfte dabei der gelungene Auftritt am Samstag in Mönchengladbach herhalten. Zum zweiten Mal in dieser Saison verhagelten die St. Töniser Geistenbeck gehörig die Stimmung und entführten beim 25:25 (12:13) Unentschieden einen verdienten Zähler. Vier Minuten vor dem Schlusspfiff lag die Turnerschaft noch mit 23:25 in Rückstand, ließ in der Folge defensiv jedoch nichts mehr zu und wurde mit zwei Toren durch Yannick Sinnecker und Kai Wingert belohnt. "Großes Kompliment an die Mannschaft. Mit sehr viel Genuss habe ich mir von der Partie berichten lassen", sagte Trainer Zoran Cutura, der mit der zweiten Mannschaft in Oppum die Bezirksliga-Meisterschaft feiern konnte. In den kommenden Tagen wird der Fokus natürlich auf der Relegation liegen. "Vor uns liegt eine schwierige Aufgabe. Während sich die anderen Teams bereits in der wohlverdienten Pause befinden, müssen wir noch einmal alles abrufen. Nach den jüngsten Ergebnissen bin ich grundsätzlich jedoch sehr zuversichtlich. Wir haben uns in den letzten Wochen kontinuierlich verbessert und können die Relegation wahrscheinlich in Bestbesetzung angehen", hat der Übungsleiter Grund zum Optimismus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

St. Tönis: von Borstel, Masalma - von der Forst, M. Löcher (4), Wingert (10), Jennes, Topp (3), Beege, Sinnecker (6), Schrade (1), Beege, P. Löcher, Voland, Heisig (1)

(mcp)