Frauen-Handball-Regionaliga : List steht nach zehn Jahren wieder im Tor

obere Reihe von links: Sandra Ewert, Doreen Topel, Naomi Akeredolu, Michelle Vißers, Lena Beckers, Nicole Hölters, Fabienne Brüggemann, Victoria Schiffer, Miriam Heinecke (Trainerin). Untere Reihe von links: Corinna Kohnen, Anna Bleckwedel, Lena Schleupen, Verena Borrmann, Nele Brandt , Alexandra List, Sofia Löcher, Verena Wolf, Rabea Brüren. Foto: topel

St. Tönis Die Frauen der Turnerschaft St. Tönis starten am Samstag in Bonn in die neue Handball-Regionalligasaison.

Bescheiden, eingespielt und voller Vorfreude startet die Turnerschaft St. Tönis in die am Samstag beginnende Saison der Frauen-Nordrheinliga. Großspurige Kampfansagen an die Spitzenteams der Liga wird es trotz des sehr respektablen fünften Tabellenplatzes der Vorsaison nicht geben.

„Damit würden wir nur unnötig Druck aufbauen. Um eine solche Platzierung zu wiederholen, muss vieles perfekt laufen. Das Potenzial wäre zweifelsfrei vorhanden, nichtsdestotrotz ordne ich uns zunächst einmal um den siebten Rang ein“, blickt Trainerin Miriam Heinecke maßvoll auf die neue Spielzeit und betont gleichzeitig nachdrücklich: Mit dem Abstieg wollen wir vom Start weg nichts zu tun haben.“ Ein Blick auf den Kader offenbart dafür auch zu viel Qualität. Die Abgänge von Mariko Ikeda, Anna Bandur-Gerrißen und vorerst Sofia Löcher, die sich in ihrer Babypause um den jüngsten “Neuzugang“ der Turnerschaft kümmern wird, wurden auf dem Papier hervorragend kompensiert.

Spielplan TSV Bonn rrh. - St. Tönis (21.9./A, 2.2./H) HC Weiden 2018 - St. Tönis (06.10./A, 16.2./H) St. Tönis - TD Lank (27.10./H, 8.2./A), St. Tönis - HC Gelpe/Strombach (3.11./H, 29.2./A) HSV Frechen - St. Tönis (9.11./A, 08.3./H),´ St. Tönis - HSG Adler Haan (16.11./H, 15.3./A) SC Fortuna Köln - St. Tönis (1.12./A, 22.3./H) St. Tönis - TB Wülfrath (8.12./H, 28.3./A) St. Tönis - TuS Königsdorf (14.12./H, 25.4./A) Sportverein Straelen - St. Tönis (19.1./A, 3.5./H) St. Tönis - SG Überruhr (26.1./H, 10.5./A).

Insbesondere die Rückkehr von Nicole Hölters (TB Wülfrath) vervielfältigt die Optionen in der ohnehin bereits sehr ausgeglichen besetzten Offensive. Naomi Akeredolu, die im Sommer aus Aldekerk zu den St. Töniserinnen stieß, sollte mit ihrer Erfahrung und spielerischen Klasse ebenfalls eine Verstärkung sein. Zudem startet Alexandra List nach zehnjähriger Handballpause im Tor einen neuen Anlauf. Zwischendurch war sie aber mal als Kreisläuferin im St. Töniser Team im Einsatz gewesen. Selbstverständlich wird Heinecke trotz der drei gestandenen Spielerinnen nicht von ihrem Ziel, die Jugend sukzessive an die Erste heranzuführen, abweichen. Corinna Kohnen und Anna Bleckwedel sind passende Beispiel dafür, wie gut die Integration schon in der letzten Saison funktionierte.