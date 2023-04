Handball Leonie Udaw glaubt am St. Töniser Rückspielsieg

„In Berlin haben wir gut gespielt, aber uns sind insgesamt zu viele Fehler unterlaufen“, sagt Leonie Udaw: „Chancenlos sind wir im Rückspiel auf keinen Fall. Aber wir sind stolz darauf, was wir erreicht haben. Und die Fahrt nach Berlin mit einer Sightseeingtour inklusive Fotostopp am Brandenburger Tor war klasse. Auch aus dem Spiel nehmen wir natürlich viele Erfahrungen mit. Es war toll dieses Wochenende mit meinen Mädels erlebt zu haben.“ Daria Komander freut sich über die tolle Entwicklung von Leonie Udaw. „Leonie spielt schon seit der F-Jugend in St. Tönis, ist unfassbar trainingsfleißig und gibt immer alles fürs Team. Sie hat sich diese Saison megaentwickelt und soll kommende Saison neben der B-Jugend und A-Jugend vereinzelt auch in der 1. Frauen-Mannschaft zum Einsatz kommen“, berichtet die Trainerin der weiblichen B-Jugend.