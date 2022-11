Handball : Johanna Neng feiert ihr Comeback

St. Tönis Die 18-jährige Handballerin der Turnerschaft St. Tönis freut sich nach ihrer Verletzungspause am Samstag (18 Uhr) auf das Derby gegen den TV Aldekerk

Mit Spannung blickt man am Samstag auf den dritten und damit letzten Spieltag der Vorrunde der Gruppe 6 der Jugend-Bundesliga Handball (JBLH): Die Turnerschaft St. Tönis trifft um 18 Uhr in der Sporthalle Corneliusfeld auf den TV Aldekerk . Die Krefelderin Johanna Neng spielt seit fünf Jahren für die Turnerschaft und freut sich ganz besonders darüber, dass sie nach ihrer Verletzungspause ausgerechnet in diesem wichtigen Duell ihr Comeback geben kann. Vor zwei Monaten, eine Woche vor dem ersten Bundesliga-Spiel gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach, brach sie sich das linke Handgelenk und musste seitdem pausieren. „Nach der tollen Bundesliga-Qualifikation, die wir gespielt haben, war das natürlich megafrustrierend und ein Rückschlag für mich“, sagt Neng.

Johanna Neng gehört aber nicht nur dem Bundesliga-Kader (A-Jugend) an, sondern gehört auch zum Kader der 1. und 2. Frauen-Mannschaft. „Es ist schön, dass ich frühzeitig Erfahrungen sammeln. Ich würde mich freuen, wenn wir gemeinsam den Aufstieg in Liga drei realisieren könnten“, sagt die Schülerin, die im nächsten Jahr ihr Abitur absolvieren möchte.

In der Freizeit verbringt sie gerne viel Zeit mit ihren Handball-Mädels oder ihren Freunden. Zudem entspannt sie sich in der wenig verbleibenden Zeit bei einer guten Serie auf Netflix. Aber jetzt möchte sie erst einmal dazu beitragen, dass die St. Töniser Mädels erstmals in der Vereinsgeschichte zu den Top 16 der weiblichen A-Jugend-Teams in Deutschland zählt.