Nachwuchs-Handball St. Tönis in der Jugend-Bundesliga

Eva Manthei, die beim Deutschland-Cup als beste rechte Rückraumspielerin ins All-Star-Team gewählt wurde, schließt sich dem TSV Bayer 04 Leverkusen an. „Ich habe mich kurzfristig dazu entschieden. Ich möchte noch leistungsorientierter trainieren und den nächsten Schritt machen. Leverkusens Trainer Jörg Hermes und das Training kenne ich schon vom DHB-Stützpunkt und vom HV Niederrhein. Für mich war es keine leichte Entscheidung, weil ich sehr an den Mädchen in St. Tönis hänge. Die Jugendarbeit ist auch toll, aber ich möchte noch besser werden. In Leverkusen habe ich mehr Möglichkeiten und ich sehe dort die größere Perspektive für mich“, sagte Eva Manthei.