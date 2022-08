Handball : Die Spoo-Brüder verlassen die Turnerschaft St. Tönis

ST. Tönis Der Handball-Verbandsligist baut künftig auf mehr junge Spieler. Die Saisoneröffnung ist am kommenden Sonntag ab 10 Uhr. Das erste Heimspiel findet am 11. September gegen den ASV Süchteln statt.

Die Herren der Turnerschaft St. Tönis hatten in der vergangenen Saison mit erheblichen Verletzungspech zu kämpfen. Dennoch gelang es der Mannschaft von Zoran Cutura die Saison 2021/2022 als Dritter in der Verbandsliga Gruppe 1 zu beenden.

Die Spoo-Brüder – Alexander und Thorsten – haben sich entschlossen, die Turnerschaft im Sommer zu verlassen und sich dem Landesligisten TV Schwafheim anzuschließen. Mit unbekanntem Ziel ist Tobias Rahmacher der dritte Abgang der St. Töniser Herren. „Auf externe Neuverpflichtungen haben wir verzichtet, es rücken nur aus der A-Jugend und der 2. Mannschaft weitere junge Spieler in die 1. Herren-Mannschaft auf“, berichtet Betreuer Christian Bruchhaus.

Die St. Töniser Herren starten am 3. September mit einem Auswärtsspiel bei der HSG Wesel. Das erste Heimspiel der neuen Saison findet eine Woche später, am 11. September gegen den ASV Süchteln statt. „Eine gute Rolle in der Verbandsliga spielen, die vielen jungen Spieler weiterentwickeln und eine langfristig solide Arbeit abliefern“, umreißt Bruchhaus das Saisonziel der Herren der Turnerschaft St. Tönis für die im September beginnende neue Spielzeit.