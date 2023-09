Frauen-Handball Katarina Angenendt ein starker Rückhalt für St. Tönis

Am Sonntag geht das Team favorisiert in die Partie in Haan. „Haan dürfen wir allerdings nicht unterschätzen, Unitas hat bereits zwei Siege und somit vier Punkte in dieser Saison einfahren können“, berichtet Angenendt. „Allerdings haben wir noch eine Rechnung aus der vergangenen Saison offen. Wir haben damals sang- und klanglos in Haan verloren. Für uns als Team ist es wichtig, dass wir alle fighten und an die Leistung gegen Strombach anknüpfen. Wir wollen beide Zähler mitnehmen.“