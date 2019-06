Turnen : Turnerinnen des TV Vorst bei der DM erfolgreich

Tönisvorst Klara Quach und Maya Reichwald kehrten von Titelkämpfen der Jugend im badischen Bretten mit Medaillen zurück.

(JH) Die beiden Turnerinnen Klara Quach und Maya Reichwald vom TV Vorst nahmen mit großem Erfolg an den Deutschen Jugendmeisterschaften im badischen Bretten teil. Im Mehrkampf präsentierten beide qualitativ hochwertige Übungen. Klara Quach aus Viersen zeigte einen nahezu fehlerfreien Durchgang und gewann die Bronzemedaille ihrer Altersklasse (14 Jahre). Die Kempenerin Maya Reichwald belegte in derselben Altersklasse Platz 6. In der Gerätewertung gelang es beiden Turnerinnen, sich für das Finale der besten Sechs zu qualifizieren. In einem spannenden Gerätefinale überzeugte Klara Quach am Sprung die Kampfrichter mit einem Yurchenko in gestreckter Ausführung. Dabei wird aus 25 Metern Anlauf ein Flickflack auf den Sprungtisch mit anschließendem Strecksalto geturnt. Mit dieser Leistung gewann sie Silber. Auch am Boden präsentierte sie eine gute Vorführung und holte sich Bronze. Maya Reichwald setzte sich am Stufenbarren zunächst mit einer technisch hochwertig geturnten Übung an die Spitze und gewann damit die Bronzemedaille. Am Schwebebalken übertraf sie ihre Leistung aus dem Mehrkampf und nutzte in einem spannenden Finale mit vielen Stürzen der Konkurrenz ihre mentale Stärke. Auch an diesem Gerät gewann sie Bronze.