TV Schiefbahn : Doppelsieg der Turnerinnen

Schiefbahn Zwei Mannschaften des TV Schiefbahn qualifizieren sich für das Landesfinale.

(RP) Die Nachwuchs-Turnerinnen der Acht- bis Neunjährigen vom TV Schiefbahn haben beim Wettbewerb auf der Gau-Verbandsgruppen-Ebene einen ersten und einen zweiten Platz belegt und sich damit für das Rheinische Landesfinale am 30. November in Oberhausen-Sterkrade qualifiziert. In Kalkar siegte Mannschaft mit Lisa Bingel, Ronja Kappel, Frederika Kissling und Amelie Leszinski mit 181 Punkten. Mannschaft 2 mit Nova Fischer, Pia Rudolph, Louisa Sterken und Charlotte Tolls kam mit neun Zählern weniger auf Rang zwei mit ebenfalls neun Punkten Vorsprung auf den Dritten. Das freute die Trainerinnen Anja und Lena Schröter natürlich.