Fußball-Landesliga: Burhan Sahin glänzt mit vier Treffern

St. Tönis Fußball-Landesligist Teutonia St. Tönis gewinnt abwechslungsreiche Partie gegen den MSV Düsseldorf mit 6:3.

Mit einem verwandelten Handelfmeter brachte Sahin seine Elf früh in Führung (9.). In der Folge zeigten die Gastgeber einige handlungsschnelle und sehenswerte Passagen gegen einen in der Offensive limitierten Gegner. Diesen Phasen, die spielerisch höheren Ansprüchen genügten, standen allerdings immer wieder Szenen gegenüber, in denen die Kastrati-Elf kurzzeitig kopflos und ungeordnet agierte. Dadurch blieben die Gäste unnötigerweise jederzeit im Spiel. Daher war das 1:1 letztlich keine Überraschung (28.). Zehn Minuten vor der Pause wurde es richtig turbulent. Nach einem Ballgewinn umkurvte Sahin Keeper Jawad Bouhraou zum 2:1 (35.). Zwei Minuten später führte eine verunglückte Flanke von Mohamed Barkammich zum 2:2 (37.). Fast im Gegenzug legte Teutonia durch einen Fouelfmeter von Sahin erneut vor (38.) und nach schönem Zuspiel des starken Kai König vollendete Sahin zum 4:2-Pausenstand (45.).