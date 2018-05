Lokalsport: Teutonia trotz 0:0 weiter ganz oben

Vfl Klarer Heimerfolg in der Fußball-Bezirksliga 4 für Willich. Grefrath verliert 0:6.

Giesenkirchen - DJK Teutonia St. Tönis 0:0. In einem reinen Kampfspiel unter erschwerten Bedingungen - der Rasensplatz in Giesenkirchen glich eher einer Rutschbahn - tat sich im ersten Durchgang vor den Toren herzlich wenig. Dies blieb auch im zweiten Abschnitt vor dem Teutonia-Kasten so. Keeper Daniel Hitzschkes einzige Beschäftigung waren Abschläge und Ballaufnahmen nach Rückpässen. Auf der Gegenseite entwickelten die Grün-Gelben aber nun mehr Druck, doch Burhan Sahin, Kevin Zülsdorf oder Adnan Aoudou hatten ihr Visier nicht richtig eingestellt.