Teutonia will gegen MSV Düsseldorf die 40-Punkte-Marke knacken

Tönisvorst Fußball-Landesliga: Die knappe St. Töniser Niederlage in Kapellen ist verdaut. Trainer Bekim Kastrati will gegen den Abstiegskandidaten den nächsten Heimsieg.

(uwo) Nach drei Siegen in Folge musste sich Teutonia St. Tönis beim SC Kapellen erstmals wieder strecken. Doch die Elf von Trainer Bekim Kastrati bot dem Favoriten bei der knappen 2:3-Niederlage lange Paroli und war kurz davor, erstmals in dieser Saison gegen ein Team aus dem Führungsquartett zu punkten. Morgen wartet auf den Aufsteiger eine ganz andere Aufgabe. Denn mit dem MSV Düsseldorf ist um 15.30 Uhr eine Mannschaft zu Gast, die gegen den Abstieg kämpft.

In Kapellen entschied sich Kastrati für eine sehr offensive Variante, die seine Mannschaft mit einer guten Leistung umsetzte. Gegen den Tabellenvierzehnten dürfte ein offenes Visier nicht das Mittel der Wahl sein: „Sich in Kapellen nur zu verstecken ist sehr schwierig. Aber gegen den MSV wird es ein ganz anderes Spiel werden und da denkt man als Trainer natürlich über ein anderes System nach.“ Unabhängig davon sollen die Punkt in St. Tönis bleiben: „Wir haben Zuhause zuletzt gut gespielt und wollen das nächste Heimspiel gewinnen. Außerdem würden wir damit die 40-Punkte-Marke knacken.“