Fußball-Oberliga : Teutonia St. Tönis vor schwerer Aufgabe in Hilden

Tönisvorst Der Fußball-Oberligist spielt bereits am Freitagabend beim Tabellendritten. Trainer Josef Cherfi wäre mit einem Unentschieden schon zufrieden. Die Sperre von Burhan Sahin ist abgelaufen.

(uwo) Seit dem Unentschieden gegen den FSV Duisburg am letzten Sonntag steht fest, dass Teutonia St. Tönis in der Fußball-Oberliga den direkten Klassenerhalt über die Aufstiegsrunde nicht mehr erreichen kann, was sich aber schon länger abzeichnete. Zwei Spiele bleiben den Teutonen noch, um vor Beginn der Abstiegsrunde noch etwas für das Punktekonto zu tun, das derzeit einen Vorsprung von drei Punkten auf den ersten Abstiegsplatz aufweist. Heute steht zunächst das vorgezogene Auswärtsspiel beim Tabellendritten VfB Hilden (19.30 Uhr) an. Dort hängen die Trauben sicher um einiges höher als im abschließenden Heimspiel gegen den auf Rang 20 platzierten SC Velbert am 27. März.