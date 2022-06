Erfolge für die Oldies : Tolle Erfolge für Teutonias Badminton-Spieler

Tönisvorst Bei den Westdeutschen und Deutschen Meisterschaft gab es in den Altersklassen viele Treppchen-Plätze. Besonders im Doppel belegten die Spieler vordere Plätze. Patrick Schäfers ist Deutscher Meister.

(MaHa) Die Badmintonabteilung der DJK Teutonia St. Tönis kann sich über zahlreiche Erfolge bei den Westdeutschen Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften freuen. Die Erfolgsreise begann, als insgesamt vier Spieler bei den Westdeutschen Meisterschaften in der Altersklasse ab O35 in Verl an den Start gingen.