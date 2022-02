Fußball-Oberliga : Thamm bei Teutonia Nachfolger von Cherfi

Mit Trainer Alexander Thamm soll es in der neuen Saison bei Teutonia wieder aufwärts gehen. Foto: imago images/Fotografie73/Fotografie73 via www.imago-images.de

Tönisvorst Der Fußball-Oberligist hat frühzeitig die Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Der 38-Jährige, der in der Nähe von Tönisvorst wohnt, trainiert seit 2018 den Westfalenligisten TuS Ennepetal und besitzt die A-Lizenz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(uwo) Teutonia St. Tönis gab für die Saison 2022/23 die Verpflichtung eines neuen Trainers bekannt. Alexander Thamm übernimmt den Fußball-Oberligisten, der in der laufenden Saison noch in Abstiegsgefahr steckt. Der 38-Jährige, der in der Nähe von Tönisvorst wohnt, trainiert seit 2018 den Westfalenligisten TuS Ennepetal, besitzt die A-Lizenz und war zur aktiven Zeit insbesondere für den VfL Bochum im Einsatz, für den er drei Bundesligaspiele bestritt.

Weitere Stationen waren unter anderem Preußen Münster, Schalke 04 Amateure und Rot-Weiß Essen. Insgesamt brachte er es in höheren Ligen auf 447 Spiele von der Oberliga aufwärts und erzielte dabei 77 Tore. Teutonia setzt damit auf einen erfahrenen Ex-Spieler und gleichzeitig jungen, aber dennoch erfahrenen Trainer. Beide Parteien einigten sich auf eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren. Einen möglichen Abstieg haben die Partner dabei nicht auf dem Zettel. „Da gehen wir mal nicht von aus“, so Teammanager Holger Krebs.

Die Suche nach einem neuen Coach wurde notwendig, nachdem Josef Cherfi erklärte nur bis zum Saisonende zur Verfügung zu stehen. Cherfi übernahm das Traineramt in der Frühphase der Saison von Bekim Kastrati, der seinerzeit zurücktrat. Als Ziel gab Teutonia einen Platz in der obereren Tabellenhälfte aus, wonach es vor der Wiederaufnahme der Meisterschaft am 20. Februar in Ratingen nicht aussieht. Cherfi gelang es allerdings mit Co-Trainer Justin Müller an den letzten Testspielen gemessen, die Mannschaft zu stabilisieren. Wozu es am Ende reicht, bleibt abzuwarten.