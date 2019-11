Fußball-Landesliga : Teutonia kann Bestmarke toppen

St.Tönis Fußball-Landesliga: Im Heimspiel gegen den VfL Giesenkirchen winkt St. Tönis der achte Sieg in Folge. Brian Dollen und Ndrin Maloku melden sich zurück.

(uwo) Mit sieben Siegen legte der Cronenberger SC in der letzten Saison die längste Erfolgsserie hin. Teutonia St. Tönis ist auf dem besten Wege die Bestmarke des späteren Aufsteigers zu toppen. Denn die Auswahl von Trainer Bekim Kastrati kann morgen den achten Dreier in Folge einfahren, wenn Schlusslicht VfL Giesenkirchen ab 15 Uhr an der Gelderner Straße gastiert. Die Rollen sind klar verteilt. Alles andere als ein Sieg gegen den Abstiegskandidaten wäre eine Enttäuschung.