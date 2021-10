Fußball-Oberliga : Josef Cherfi hofft auf einen Punkt

Tönisvorst Teutonia St. Tönis ist zu Gast beim Tabellenführer Velbert.Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während die Gastgeber noch ungeschlagen sind, reisen die Grün-Gelben mit fünf Niederlagen in Folge im Gepäck an

Die Vorzeichen könnten unterschiedlicher kaum sein. Während die Gastgeber noch ungeschlagen sind und Zuhause in vier Spielen ohne Punktverlust blieben, reisen die Grün-Gelben mit fünf Niederlagen in Folge im Gepäck an. Ein Grund dafür waren große personelle Probleme, die am letzten Spieltag ihren Höhepunkt erreichten. In dieser Hinsicht scheint sich aber eine Trendwende abzuzeichnen, denn bis auf Daniel Neustädter und Torhüter Felix Burdzik nahmen alle anderen Akteure das Training wieder auf. Wer von den Rückkehrern bereits eine Option für den morgigen Kader sein kann, vermochte Trainer Josef Cherfi gestern noch nicht zu sagen. Wie es aktuell um Neustädter steht, soll das heutige Training zeigen. Schlechter sieht es bei Burdzik aus. Der 23-Jährige trainiert zwar mit, kann aber noch keine torwartspezifischen Einheiten absolvieren. „Vielleicht wird es nächste Woche etwas, vielleicht aber auch erst in drei bis vier Wochen“, ließ Cherfi durchblicken.