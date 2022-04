Fußball-Oberliga : Dollen trifft und bereitet zweimal vor

St. Tönis Der 25-Jährige war maßgeblich daran beteiligt, dass sich Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis mit 3:1 beim FSV Duisburg durchsetzt. Luca Esposito und Kai König zeigten, dass Trainer Justin Müller gute Alternativen hat.

Im Gegensatz zum müden Kick im Hinspiel entwickelte sich in Marxloh eine muntere Partie, in der die Gäste in der ersten Halbzeit einen besseren spielerischen Eindruck hinterließen. Einzige Mankos waren der letzte Pass in Tornähe und fehlende Zielstrebigkeit über die Außenbahnen, weil oft ein schnelleres Abspiel ausblieb. Eine gute Note verdiente sich Samed Yesil, der in der Spitze viel ackerte, aber auch zu oft ins Abseits ief. Der FSV profitierte vor der Pause meist von Ballverlusten im St. Töniser Mittelfeld, stellte sich danach jedoch recht einfallslos ein und agierte vorwiegend durch die Mitte. Weil Kai König (für den gesperrten Ioannis Alexiou) und Niklas Withofs einen guten Job in der Innenverteidigung ablieferten, brannte aber kaum etwas an. Auch Luca Esposito ersetzte Lukas Stiels nahezu fehlerfrei. Keeper Felix Burdzik war daher nur richtig einmal gefordert, zeigte sich aber beim Flachschuss von Nermin Badnjvic auf dem Posten (7.). Auf der anderen Seite vergab Leonard Bajraktari die mögliche Führung (38.). Die fiel unmittelbar nach dem Wiederanstoß. Yesil tankte sich durch und seine Hereingabe beförderte Brian Dollen über die Line (46.). Erstaunlicherweise stärkte die Führung den Gästen nicht den Rücken. Im Gegenteil: es mehrten sich Abspielfehler, die bis dahin gute Linie war weg und Hektik zog ein. Auch dadurch kam der FSV nach und nach auf und der Ausgleich lag in der Luft. Den Teutonen gelang dennoch ein entscheidender Vorstoß. Ein feiner, öffnender Pass aus dem zentralen Mittelfeld fand Dollen, der uneigennützig auf den mitgelaufenen Yesil quer legte (67.). Damit schien die Partie eigentlich gelaufen, wäre den Gastgebern nicht der Anschlusstreffer gelungen. Aber die Teutonen zeichnete gestern aus, dass sie immer eine Antwort parat hatten. Nach seinem Tor schwang sich Dollen mit seinem zweiten Assist zum Spieler des Spiels auf. Nutznießer war der eingewechselte Brian Drubel, der auch gersten wieder für Belebung sorgte. Trainer Justin Müller lobte Dollen hinter, schränkte aber auch ein: „Er war immer gefährlich. So eine Leistung erwarte ich regelmäßiger von ihm, weil er ein Unterschiedsspieler ist“.