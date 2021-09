Fußball-Oberliga : Die Defensive von Teutonia St. Tönis ist jetzt gefordert

St. Tönis Der Fußball-Oberligist reist am Sonntag zum Spitzenreiter aus Schonnebeck. Trainer Kastrati fehlt weiter. Mit Daniel Neustädter auf der Sechs hat die Mannschaft an Stabilität gewonnen

(uwo) Nach dem wilden Unentschieden zum Auftakt in Niederwenigern zeigte sich Teutonia St. Tönis im Heimspiel gegen Jahn Hiesfeld vor allem in der Defensivarbeit verbessert. Auf eine gute Defensive wird es an diesem Wochenende besonders ankommen, denn mit dem Auswärtsspiel bei der SpVg. Schonnebeck treffen die Teutonen morgen (15 Uhr) auf einen Gegner in Torlaune. Denn der aktuelle Tabellenführer traf in den beiden Spielen schon zehnmal ins Schwarze. Athletik-Trainer Michael Küpper sieht seine Mannschaft aber durchaus gewappnet: „Sicher ist Schonnebeck ein anderes Kaliber. Aber wir haben deutliche Fortschritte gemacht und im Training noch an einigen Dingen gefeilt. Mit Daniel Neustädter auf der Sechs haben wir zuletzt an Stabilität gewonnen, aber die Mannschaft hat auch als Ganzes besser verteidigt“. Küpper selbst wird aus beruflichen Gründen in Essen nicht dabei sein und ab der nächsten Woche wieder ins zweite Glied rücken, weil Chef-Trainer Bekim Kastrati ab der kommenden Woche wieder zur Verfügung steht. Morgen übernimmt Co-Trainer Oliver Wersig nochmal das Coaching.