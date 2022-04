Fußball-Oberliga : Alexiou und Stiels kehren nach Sperre zurück

Tönisvorst Teutonia St. Tönis rangiert in der Tabelle der unteren Hälfte auf Rang zwei und vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegszone. Jetzt soll ein weiterer Sieg beim TV Jahn Hiesfeld her.

(uwo) Perfekter hätte für Teutonia St. Tönis der Start in die Abstiegsrunde mit zwei Siegen nicht laufen können. In der Tabelle der unteren Hälfte rangiert der Fußball-Oberligist auf Rang zwei und vergrößerte seinen Vorsprung auf die Abstiegszone. Für die Mission von Justin Müller, die Mannschaft vor dem Abstieg zu bewahren, waren die beiden Erfolge aus persönlicher Sicht auch von Bedeutung. „Das Arbeiten mit der Mannschaft aus dem Erfolg heraus ist sicher einfacher“, sagt der 29-Jährige vor dem Gastspiel beim TV Jahn Hiesfeld, der in den letzten Wochen mit einem möglichen Rückzug nach dem Saisonende für Gesprächsstoff sorgte. Auf die Leistung der Dinslakener hatte das aber bisher keine negative Auswirkung. Sie rangieren nur zwei Zähler hinter den Teutonen.