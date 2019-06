Sommer-Biathlon : Medaillen für Sommer-Biathleten

Tönisvorst Die Sportschützen des SFT St. Tönis starteten bei den Landesmeisterschaften.

(JH) Die drei Sommerbiathleten Philipp Engelen, Nikolai Lukovich und Marvin Flüs von den Sportschützen des SFT St. Tönis nahmen an den Landesmeisterschaften im Target Sprint teil. Bei der Disziplin müssen 3 x 400m zurückgelegt werden, welche von zwei Schießeinheiten mit je 15 Schuss unterbrochen werden, bevor es wieder ans Laufen geht. Lukovich (Juniorenklasse) und Flüs (Herren I Klasse) qualifizierten sich souverän für den jeweiligen Finallauf Am Ende gewannen Engelen in der Jugend M Klasse, Lukovich in der Juniorenklasse und Flüs in der Herren 1 Klasse jeweils Silber.