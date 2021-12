Fußball-Bezirksliga : Vorster Offensive ist eine gefährliche Waffe

Analyse Vorst Der SV Vorst und VfL Willich haben in der Fußball-Bezirksliga die Erwartungen übertroffen. Der SSV Grefrath liegt trotz eines Negativlaufs im Soll. Für den SC Schiefbahn ist es die erwartet schwere Saison.

Nach sieben Partien grüßten die Blau-Weißen vom dritten Tabellenplatz. Danach war der Wurm drin und es gab danach nur noch einen Zähler; und den gegen Schlusslicht Hardt. Deshalb ging es runter auf Platz sechs, was immer noch in Ordnung ist und dem ausgegebenen Saisonziel entspricht. Aber die Distanz nach unten schmilzt wie der Schnee, den es noch nicht gibt, in der Sonne. Da ist Trainer Heinz Vossen im nächsten Jahr - es geht erst am 3. März weiter -, besonders gefragt. Natürlich sind sich alle beim SSV auch im klaren darüber, dass nach den gutklassigen Verstärkungen im Sommer mit Christofer Feyen, Lukas Hartmann und Lukas Hanssen und dem guten Beginn der ein oder andere schon mehr erhofft hatte. Und 4:0 führen, wie vergangenen Sonntag in Vorst, und noch 4:5 verlieren, geht garnicht.

Nach dem unerwarteten Höhenflug in der abgebrochenen vergangenen Spielzeit war jedem bewusst, dass es diesmal erheblich schwerer werden wird, wieder so optimal auszusehen. Zumal die Routiniers Stefan Galster, Christian Cichon, Spielertrainer Daniel Klinger oder Azaros Iliadis auch nicht gerade jünger wurden. Außerdem zog es den wendigen Japaner Kouta Shirotori kürzlich endgültig in die Heimat zurück. Lange sah es dann auch so aus, zumal in Spielen, wo unbedingt hätte gepunktet werden müssen, dass es nicht klappte. Aber an der Siedlerallee hielten alle die Füße schon still. Der Erfolg stellte sich fast automatisch weider ein, weil auch die Spielerdecke größer wurde. Zum Abstiegsplatz eins, den die Neuwerker inne haben, sind es drei Zähler. Dazwischen rangieren noch die Odenkirchener. Macht der SCS in der Rückrunde einen einigermaßen guten Job, dürfte nichts anbrennen.