Fußball-Bezirksliga : Der SV Vorst erwartet den Tabellennachbarn Willich

Tönisvorst Fußball-Bezirksliga: SC Schiefbahn ohne Spielertrainer Daniel Klinger muss zur Zweiten des SV Straelen. Der SSV Grefrath hat die Spielvereinigung Odenkirchen zu GAst.

(WeFu) Wie hat der SSV Grefrath die erste Saisonniederlage verdaut? Diese Frage stellt sich vor dem Heimspiel gegen die SpVgg. Odenkirchenen. Klar ist, dass in dieser richtungsweisenden Partie auf jeden Fall so aufgetreten werden muss, wie in der Endphase der Begegnung in Brüggen bzw. in den Auseinandersetzungen zuvor. Fraglich ist weiter der Einsatz von Torjäger und Neuzugang Lukas Hanssen, der an einer Innenbandverletzung laboriert. Sollte er wieder fit sein, dürften die Sorgenfalten auf der Stirn von Trainer Heinz Vossen erheblich geringer werden.