SV Thomasstadt Kempen : „Graue Panther“ helfen den Mini-Kickern

Krefeld Die Fußball-Abteilung des SV Thomasstadt Kempen erfreut sich einem großen Zuwachs an Kindern und Jugendlichen. Daher sucht der Verein mit einer Aktion Senioren und Rentner als ehrenamtliche Helfer.

Viele Sportvereine verzeichneten in der Corona-Pandemie einen spürbaren Mitgliederschwund. Anders sieht das beim SV Thomasstadt aus. Gerade die Jugend-Fußball-Abteilung erlebt einen regelrechten Run. Insbesondere in den jüngsten Mannschaften können aktuell gar nicht alle fußballbegeisterten Kinder aufgenommen werden. Alleine die Bambini des Jahrgangs 2016 haben über 40 spielende Kicker und einige weitere, die sich gerne anschließen würden. Das ist sehr erfreulich, allerdings sind dafür auch eine Vielzahl an ehrenamtlichen Helfern auf und neben dem Platz notwendig.

In Kempen gibt es eine - im Vergleich zu anderen Kommunen- hohe Anzahl von rüstigen Rentnern, die durch den Verlust des Netzwerks am Arbeitsplatz und die Isolation in der Zeit der Pandemie oftmals viele soziale Kontakte verloren haben. Diese wieder aufzubauen ist schwierig, an dieser Stelle setzte die Idee des SV Thomasstadt an. Der Verein möchte die beiden Generationen zusammenführen, die durch Corona vermeintlich die härtesten sozialen Einschränkungen hatten.