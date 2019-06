Bogenschützen : St. Töniser Bogenschützen nutzen ihren Heimvorteil

Tönisvorst (RP) Bei den Bezirksmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes nutzten die Bogenschützen der Schießfreunde Freischütz Tell St. Tönis (SFT) ihren Heimvorteil. Bei optimalen Wetterbedingungen waren die Tönisvorster wie so oft eine der erfolgreichsten Mannschaften im Bezirk 03 Lnker Niederrhein und sicherten sie sich neun Titel und insgesamt 18 Medaillen.

In der Schülerklasse B siegte Kim Steffen. In der Jugendklasse holte Tobias Kutz Gold, Rang drei ging an Jan Robin Bayer. Silber holte Alina Herrmanns in der weiblichen Jugendklasse. Maik Kondziela verteidigte seinen Titel in der Juniorenklasse. Bei den Damen gewann Simone Orlich Silber, Bronze ging an Iris Mikulaschek. Josef Gentges (596) und Klaus Thiede (588) belegten in der Masterklasse die Plätze zwei und drei. In der weiblichen Masterklasse siegte Sabine Möller vor ihren Teamkolleginnen Martina Gerlach und Gerlinde Meier. Mit dem höchsten Tagesergebnis der Recurveschützen und dem inoffiziellen neuen Landesrekord von 641 Ringen siegte Udo Walter bei den Senioren. Durch die erfolgreichen Einzelplatzierungen siegten die Recurveschützen auch in allen Mannschaftswertungen.