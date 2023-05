Fußball-Oberliga St. Tönis nach 1:2 gegen Ratingen noch immer nicht gesichert

Mit der komfortablen Führung im Rücken schaltete Ratingen nach dem Seitenwechsel in den Verwaltungsmodus, lauerte aber weiterhin darauf, dass sich gute Umschaltmöglichkeiten ergeben. Die Thamm-Elf hatte dadurch mehr Ballbesitz, tat sich gegen gut geordnete Gäste in der Offensive nach wie vor schwer, steigerte sich aber unübersehbar im Verlauf der zweiten Halbzeit. Philipp Baum brachte schließlich die Hoffnung zurück. Der Verteidiger eroberte die Kugel an der Mittellinie und traf aus gut 35 Metern zum 1:2 in den Winkel (61.). Der Anschlusstreffer war das Signal zu weiteren guten Szenen, in denen die Gastgeber den Ausgleich insbesondere nach einem Dreifachwechsel auf dem Fuß hatten. Die größte Gelegenheit hatte Luca Esposito, dessen Schuss Keeper Luca Fenzl großartig parierte. Glück hatte der SC allerdings auch, dass Ratingen eine dicke Konterchance fahrlässig liegen ließ und eine vorzeitige Entscheidung verpasste. In der Schlussminute der regulären Spielzeit vereitelte Fenzl mit seiner zweiten Glanztat nach einem Freistoß von Dominik Dohmen den am Ende durchaus verdienten Ausgleich für den SC.