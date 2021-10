Fußball-Bezirksliga : SSV Grefrath wieder mit Lukas Hanssen

Lukas Hanssen steht dem SSV Grefrath wieder zur Verfügung. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Grefrath Der Fußball-Bezirksligist ist für das Spitzenspiel gegen den SC Victoria Menrath gerüstet. Ob der Tabellenletzte TDFV Viersen am Sonntag beim SV Vorst antritt, steht noch nicht fest.

(WeFu) Die alles in den Schatten stellende Begegnung der Fußball-Bezirksliga steigt in Grefrath, wenn der dortige SSV, der bisher eine prima Saison gespielt hat und auf Platz drei rangiert, den souveränen Spitzenreiter SC Victoria Mennrath empfängt. Der reist mit der Empfehlung von acht Erfolgen in acht Partien an und hat ein Torverhältnis von sage und schreibe 35:5. Da wäre natürlich alles andere, als der nächste Dreier,

unerwartet. Grefraths Manager Jürgen Claßen sieht es so: „Dieser Gegner ist gut und normalerweise besser. Aber wir freuen uns auf ihn und haben sicherlich auch was zu bieten bzw. entgegenzusetzen.“ Da Lukas Hanssen wieder ins Training eingestiegen ist, hat Coach Heinz Vossen vom personellen her volles Haus.

Wird gespielt oder nicht? Diese große Frage kursiert seit einigen Tagen im Zusammenhang mit dem Heimspiel des SV Vorst gegen Schlusslicht TDFV Viersen. Aus deren Richtung war nämlich wieder mal zu hören - wie schon zweimal zuvor -, dass der Kader von Woche zu Woche mehr schrumpft. Zuletzt saß nur noch ein Spieler auf der Viersener Auswechselbank.