Fußball-Bezirksligist SSV Grefrath : Co-Trainer Lukas Toelle muss wieder ran

Grefrath Bezirksligist SSV Grefrath fehlen beim Rückrundenauftakt am Freitag in Brüggen neun Spieler.

(WeFu) In vielen Ligen ist die Tabellensituation eng, nicht nur in der Fußball-Bundesliga, sondern auch in der Bezirksliga, Gruppe 3. Ab Platz neun beginnt schon die Abstiegszone. Die hier platzierten Brüggener haben gerade mal drei Punkte mehr auf der Habenseite, als der auf dem Relegationsplatz zur Kreisliga A liegende SV Mönchengladbach 10. Und genau zwischen diesen beiden tummeln sich – aufgereiht wie an einer Kette – Vorst, Willich und Grefrath.