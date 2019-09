Meisterschaften des Turngau Mönchengladbach : Schiefbahner Turnerinnen erfolgreich

Willich Der jüngste Nachwuchs des TVS überzeugte beim Wettkampf des Turngau Mönchengladbach.

(djm) Fünf Medaillen und drei Qualifikationen für den Wettkampf auf Verbandsgruppen-Ebene: Der Mannschaftswettkampf des Gladbacher Turngau mit insgesamt 190 Teilnehmern brachte viele Erfolge für die Turnerinnen des TV Schiefbahn. In der Wettkampfklasse 7 Jahre und jünger turnten sich Clara Horn, Marie Moerschen, Lara Schröder, Maya Nettersheim und Xenia Dawidowicz mit 162,25 Punkten auf Platz eins und nahmen neben den Goldmedaillen den Mannschafts-Pokal mit nach Hause. Diese Altersgruppe darf jedoch noch nicht in der Verbandsgruppe starten. Bei den Acht- bis Neunjährigen stellte der TV Schiefbahn gleich zwei Mannschaften. Goldmedaillen und Mannschafts-Pokal gingen mit 181,65 Punkten an Lisa Bingel, Ronja Kappel, Frederika Kissling und Amelie Leszinski. Ronja erhielt am Sprung die volle Punktzahl ohne Abzüge. Silbermedaillen gingen mit 172,10 Punkten an Nova Fischer, Louisa Sterken, Pia Rudolph und Charlotte Tolls. In der WK-Klasse 8 und älter (14die 14 bis 16-Jahre) holten Sarah Engels, Sarah Namokel, Mona Bierewitz, Leonie Wolf und Annabell Siemer mit 191,45 Punkten den zweiten Platz. Leonie turnte als einzige Turnerin die höchste Bodenübung der P-Stufen-Wettkämpfe. Bei den Acht- bis 13-jährigen holten Johana Bünstorf, Jana Imhof, Svea Frank, Linnéa Findeisen und Lara Smolcic mit 174,30 Punkten den dritten Platz. Die jeweils ersten und zweiten Plätze in den Wettkampf-Klassen ab 8 Jahre qualifizieren sich für die Gau-/Verbandsgruppen-Runde und turnen dort um die Qualifikation für das Rheinische Landesfinale. Das findet am 6. Oktober in Kalkar statt.