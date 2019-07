Radball-Bundesliga : Schiefbahner Radballer fahren zur DM

Trainer Lars Wegmann mit Sven Holland-Moritz und Marius Hermanns beim Heimspieltag in Schiefbahn. Foto: Bltz Schiefbahn/blitz schiefbahn

Willich Am letzten Bundesliga-Spieltag qualifizierte sich das Duo Hermanns/HollandMoritz für die Endrunde.

(RP) Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den sechsten Platz qualifizieren sich die Schiefbahner Marius Hermanns und Sven Holland-Moritz für die Deutsche Meisterschaft im Radball. Am letzten Spieltag einer spannenden Bundesliga-Saison reichte ein Sieg in vier Spielen für den erträumten fünften Rang.

„Es war wie immer unheimlich knapp und spannend bei uns. Ich war sehr aufgeregt, da wir noch nie so gute Chancen hatten wie dieses Jahr“, berichtet Marius Hermanns. In der Saison lieferten die Schiefbahner auf allen Spieltagen ab und konnten immer mit Punkten nach Hause gehen. Das Highlight war der Heimspieltag auf dem Hermanns und Holland-Moritz ungeschlagen in vier Spielen acht Punkte einfuhren.