Ein weiterer Aufstieg : Schachfüchse schwimmen auf einer Erfolgswelle

Kempen Auch die zweite Mannschaft der Kempener ist aufgestiegen. NRW-Ligist Turm Krefeld spielte remis.

(wt) Was für eine Saison für die Kempener Schachfüchse! Aufstieg der U20-Jugendmannschaft in die NRW-Liga, die dritte Mannschaft wurde Meister in der Bezirksklasse-Mitte und nun noch der Aufstieg der zweiten Garnitur in die Verbandsklasse nach einem deutlichen 6:2 Sieg im letzten Meisterschaftsspiel gegen den TTC BW Geldern-Veert.

In der NRW-Liga Gruppe 2 ging es in der Begegnung zwischen dem Krefelder SK Turm und dem SK Porz II um nichts mehr, da beide Teams im gesicherten Mittelfeld rangieren. So ließen beide das zweite Brett unbesetzt, so dass Katharina Ricken die Niederlage am fünften Brett mit der einzigen Gewinnpartie ausgleichen konnte, während das 3,5:3,5 Endergebnis durch fünf halbe Zähler, erspielt durch Ilja Gutkin, Niklas van der Valk, Rudi van Gool, Carsten Fehmer und Jonas Markgraf zustande kam. Die Seidenstädter belegen zum Schluss den vierten Tabellenplatz und haben am Spitzenbrett mit Ilja Gutkin den besten Spieler der NRW-Liga in ihren Reihen mit sechs Siegen aus acht Partien.