Fußball-Oberliga : „Wir müssen viel investieren um erfolgreich zu sein“

Tönisvorst Um weiter ungeschlagen zu bleiben muss sich Fußball-Oberligst SC St. Tönis im Auswärtsspiel beim TVD Velbert steigern. Kapitän Dominik Dohmen kehrt am Sonntag in die Mannschaft zurück.

Gemessen am Saisonziel, so schnell wie möglich den Klassenerhalt zu sichern, sind die ersten Schritte getan. Neun Punkte wären für Fußball-Oberligist SC St. Tönis in den ersten drei Spielen möglich gewesen, sieben wurden es für die Elf vom Trainer Alexander Thamm. Morgen geht es für den aktuellen Tabellendritten darum, die gute Ausbeute auszubauen oder zumindest weiter ungeschlagen zu bleiben. Die nächste Aufgabe ist allerdings nicht von Pappe. Denn der SC reist zum Tabellenzwölften TVD Velbert , der zwar zum Auftakt 1:3 in Nettelal verlor, aber mit dem deutlichen 4:1-Heimsieg über die Sportfreunde Baumberg ein Ausrufezeichen setzte.

Für Dominik Dohmen ist der Gastgeber ein anderes Kaliber als die bisherigen drei Gegner: „Wir treffen dort auf einen gestandenen Oberligisten. Dazu kommt, dass es in Velbert immer unangenehm ist zu spielen“. Das 4:1 gegen den FSV Duisburg erlebte der SC-Kapitän „in Zivil“ von der Bank. Zufrieden war Dohmen nicht: „Hinten raus war es sehr deutlich. Aber es war sicher nicht das beste Spiel von uns. Wir haben das Spiel analysiert. Gegen Velbert wird diese Leistung sicher nicht reichen“. Auch morgen wird der 30-Jährige Führungsspieler aufgrund einer Zerrung im rechten Oberschenkel wohl noch zusehen müssen. „Ich war am Donnerstag locker laufen. Für morgen dürfte es eher nicht reichen“.

Auch Thamm schwört seine Mannschaft auf einen starken Gegner ein: „Das wird eine ähnliche Aufgabe wie in Schonnebeck. Wir müssen viel investierten um dort erfolgreich zu sein“. Bis auf Dohmen hat der SC-Coach alle Spieler an Bord. Wie der morgige Kader aussieht, soll erst heute nach den Eindrücken der gestrigen Trainingseinheit entschieden werden. Erneute Änderungen in der Startelf sind denkbar, denn mit dem Auftritt gegen den FSV zeigte sich Thamm einige Tage danach nicht ganz zufrieden. Von Vorteil ist, dass Thamm nicht auf ein begrenztes Angebot angewiesen ist. In jeder Begegnung zeigte sich, dass der SC auf mehreren Positionen auch von der Bank mindestens gleichwertig nachlegen kann. „Unser Vorhaben war immer, dass jeder mit jedem spielen kann“, sagt Thamm, „wir haben einen großen und guten Kader und schon in der Vorbereitung Wert drauf gelegt, dass es bei uns keinen A-, B- oder C-Kader gibt. Aber natürlich werden wir sicher nicht blindlings rotieren. Es zählt natürlich auch immer das Leistungsprinzip“.