Fußball SC St. Tönis vergibt weitere Chance sich etwas abzusetzen

(uwo) Chance verpasst! Im Nachholspiel beim Cronenberger SC unterlag der SC St. Tönis am Mittwochabend mit 0:1 (0:0) und sieht schweren Wochen entgegen. Die Niederlage beim Drittletzten reihte sich nahtlos in die enttäuschende Bilanz des Fußball-Oberligisten gegen Teams vom Tabellenende ein. Auch das ist ein Grund dafür, dass der SC es mittlerweile mehrfach versäumte, sich einen beruhigenderen Vorsprung auf die Abstiegszone zu verschaffen. Die ist im Rückspiegel jetzt nicht mehr nur in bedrohlicher Nähe. Die Blau-Gelben stecken durch die Pleite mittendrin. Am Sonntag gastieren sie bei den Sportfreunden Baumberg. Geht der SC auch beim Tabellensiebten leer, könnte er selbst erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz stehen. Markus Hagedorn, Abteilungsleiter der Fußball-Senioren, zeigt sich vom Abstiegskampf nicht überrascht, sieht aber auch mehr Luft nach oben: „Damit habe ich durchaus gerechnet. Es ist nicht Gott gegebenes Recht, dass wir mit unserem kleinen Etat Oberliga spielen. Man kann jetzt nur die Ruhe bewahren. Aber es ist trotzdem ärgerlich. In der Mannschaft steckt sicher mehr Potenzial.“