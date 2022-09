Fußball-Oberligist SC St. Tönis : Alex Thamm: „Auf Dauer zeichnet uns der breite Kader aus“

St. Tönis Die Mannschaft spielt am Sonntag gegen den Regionalliga-Absteiger VfB Homberg. Niklas Withofs fällt mit einem Bänderriss im Knöchel aus. Dafür kehrt Konstantin Möllering ins Aufgebot zurück.

Nach einem Start der sich sehen lassen konnte verlief die jüngste Englische Woche sicher nicht nach dem Geschmack des SC St. Tönis. Der Fußball-Oberligist holte aus drei schweren Spielen nur einen Punkt und muss wohl trotz ausgeglichener Bilanz den Blick eher nach unten richten. Aber auch die nächsten Aufgaben haben es in sich. Nächste Woche empfängt die Elf um Trainer Alexander Thamm den aktuellen Spitzenreiter SW Essen und ist danch beim Tabellenfünften VfB Hilden zu Gast. Doch bevor es so weit ist, steht erst einmal die Reise zum Regionalliga-Absteiger VfB Homberg an, der mit neun Punkten etwas überraschend den ersten Abstiegsplatz belegt und alles daran setzen wird, aus dem Keller heraus zu kommen.

Auch Thamm wundert sich über das bisherige Abschneiden des Gegners: „Für mich war der VfB so etwas wie ein Geheimfavorit. Zumal ich von Trainer Stefan Janßen viel halte. Aber wir reden immer noch von einem Absteiger aus der Regionalliga, mit dem wir uns, was die Möglichkeiten angeht, nicht vergleichen können. Für mich ist das ein Fifty-Fifty-Spiel, in dem wir mutiger nach vorne spielen müssen.. Genau das war eine der Tugenden, die Thamm im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch vermisste. Die 1:2-Niederlage wurmt Thamm noch Tage danach: „Ich bin Sportler und ich hasse es zu verlieren. Was mich aber besonders geärgert hat, ist, dass wir wieder ein Gegenrot nach einem Standard bekommen haben. Unsere Standards sind in diesem Spiel dagegen zu harmlos gewesen. Unterm Strich haben wir verdient verloren“. Einen Teil der Niederlage nahm Thamm mit Co-Trainer Justin Müller auch auf die eigene Kappe: „Nach dem 1:0 waren wir viel zu abwartend. Wir haben überlegt, etwas offensiver zu spielen, den Schritt aber nicht getan“. Der SC-Trainer haderte wie schon gegen Baumberg auch mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung: „Da haben wir derzeit nicht das Glück auf unserer Seite“. Dass es nach dem guten Start nicht mehr so lief, nimmt Thamm gelassen: „Vom Start dürfen wir uns nicht blenden lassen. Wir wissen, wer wir sind, machen uns aber auch nicht kleiner. Wir werden unsere Punkte holen. Auf Dauer zeichnet uns der breite Kader aus“.