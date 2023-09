Fußball-Oberliga Thamm: „Wir brauchen die Punkte“

Drei Tage nach dem bestens organisierten Saisonhighlight muss die Konzentration aber wieder der Meisterschaft gelten. Denn dort belegt die Thamm-Elf mit vier Punkten aus sieben Spielen nach wie vor den letzten Tabellenplatz. Morgen (16 Uhr) steht das Auswärtsspiel beim 1. FC Kleve an, der am Bresserberg bei einem Sieg und zwei Unentschieden noch ungeschlagen ist und insgesamt bis dato eine gute Saison spielt. Auch die Gastgeber waren am Mittwoch im Pokal im Einsatz und unterlagen nur knapp ETB SW Essen mit 0:1. Gestern stand beim SC Regeneration an, um das Essen-Spiel nicht nur aus den Köpfen, sondern auch aus den Beinen zu kriegen. Im Pokal war die Motivation sehr hoch. Thamm glaubt aber nicht, seine Mannschaft gegen den nächsten Gegner extra motivieren zu müssen: „Es wissen alle, worum es geht. Das Momentum spricht sicher für Kleve. Aber auch wenn es doof klingt. Wir müssen weitermachen, immer weiter. Wir brauchen einfach die Punkte“. Personell sieht es nach wie vor gut aus. Mit Dominik Dohmen fehlt allerdings der Kapitän, der seine Rotsperre absitzt.