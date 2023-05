Fußball-Oberliga Ratingen für Trainer Thamm ein riesiges Brett

„Den Punkt nehmen wir super gerne mit“, sagte Trainer Alexander Thamm, der im Vergleich zur Startelf gegen Kray gleich sieben Änderungen vornahm. Beide Mannschaften neutralisierten sich im wechselhaften ersten Durchgang weitestgehend, wobei die Gäste den gefährlicheren Eindruck hinterließen. Vor allem der präsente Konstantin Möllering initiierte immer wieder mit klugem Direktspiel gute Offensivszenen, und hatte selbst Pech, dass seine Torchance knapp am Pfosten vorbeistrich (9.). Beim SC ging vor allem viel über die linke Seite, auf der Philipp Baum und Brian Dollen Dampf machten, während über den rechten Flügel nur wenig Impulse kamen. Das änderte sich nach der Pause, als der SC das spürbar aktivere Team war und sich spielerische Vorteile erarbeitete. Nach einer Dollen-Flanke scheiterte Alfred Appiah an Keeper Marius Delker (52.) und Möllering kam nach einem Freistoß von Simon Kuschel eine Tick zu spät (65.). Von Hamborn war in der Offensive nicht viel zu sehen. Um so überraschender gingen die Hausherren nach einer Ecke durch Julius Ufer in Führung (66.). Nach einem Foul von Baum erhielten die Löwen kurz darauf noch einen Elfer. Doch Gian-Luca Mariano parierte den Schuss von Gino Mastrolonardo (71.). Das 2:0 wäre sicher der Knockout gewesen. So hatte der SC kurz darauf das Glück, dass Nick Bennmann noch ein Eigentor zum alles in allem gerechten Unentschieden unterlief (75.).