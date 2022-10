Fußball-Oberliga : St. Tönis stürzt den Tabellenführer

Tönisvorst Der Fußball-Oberligist gewinnt sein Heimspiel in einem umkämpften Duell gegen den ETB SW Essen durch Tore von Konstatin Möllering und Lukas Stiels verdient mit 2:1 und rückt auf Tabellenplatz acht vor.

Die Hausherren hatten schon in den Anfangsminuten durch Alfred Appiah die Chance in Führung zu gehen (2.) und auf der Gegenseite verhinderte Joshua Claringbold einen möglichen Rückstand gegen Prince Kimbakidila (14.). Doch nach und nach griffen die Räder bei den Gastgebern in einer umkämpften Begegnung immer besser ineinander. Was fehlte war der Lohn. Branimir Galic verzog nur um Zentimeter, ebenso wie der starke Mario Knops(34.) und Lukas Stiels setzte einen Kopfball an den Querbalken (39.). Von den personell geschwächten Gästen war bis kurz vor dem Pausenpfiff nicht mehr viel zu sehen. Doch ihnen gelang letztlich die Führung. Claringbold rettete noch gegen den freistehenden Bünyamin Sahin, war aber bei der anschließenden Hereingabe machtlos, als sich der aufgerückte Frederik Lach am kurzen Eck kompromisslos durchsetzte.

Mit einer feinen Einzelleistung und einem sehenswerten Treffer gelang Konstantin Möllering nach der Pause der schnelle Ausgleich. Der SC setzte direkt nach und Lukas Stiels brachte den SC nach einer Flanke von Daud Gergery per Kopf mit 2:1 in Führung. Das war bereits der vierte Saisontreffer des Defensivspielers. Nachdem Thamm schon in der ersten Halbzeit mit Schiedsrichter Sven Schreiber aneinander geriet, erregte sich sein Kollege Damian Apfeld zunehmend an Entscheidungen des Unparteiischen. Allerdings so heftig, dass er „Rot“ sah und damit eine hektische Schlussphase mit einigen Nickeligkeiten der Gäste einläutete. Aus dem Spiel heraus gelang beiden Mannschaften nicht mehr viel Produktives. Vielmehr zählte der Kampf um jeden Meter um die eine, vielleicht entscheidende Chance. Essen kam dabei nicht an Claringbold vorbei. Der entschärfte zunächst einen Flatterball und fischte in den Schlusssekunden mit einer spektakulären Flugeinlage einen Freistoß aus dem Winkel und sicherte damit den zweiten Heimsieg.