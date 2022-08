Fußball-Oberliga : St. Tönis scheitert am effektiveren TVD

St. Tönis Der SC kassiert in Velbert beim 0:2 die erste Niederlage in der Fußball-Oberliga. Der Favorit dominiert die erste Halbzeit gegen zu passive und offensiv harmlose Gäste, die auf den erkrankten Möllering verzichten mussten.

„Mittendrin statt nur dabei“ - für die Gäste galt insbesondere in der ersten Halbzeit eher Letzteres. Bis auf eine gute Möglichkeit in den Anfangsminuten sah sich die Thamm-Elf einem spielfreudigen und handlungsschnelleren Gegner gegenüber, dem nur anzukreiden war, dass er aus seiner Überlegenheit zunächst kein Kapital schlug. Das lag aber auch daran, dass der SC immerhin in der Abwehrarbeit überzeugte, kollektiv die Räume gut dicht machte und Velbert ab und an gegen die vielbeinige Defensive zu umständlich agierte. Das Spiel nach vorne fand indes so gut wie gar nicht statt. Wenn es mal zu Balleroberungen Mittelfeld kam, war die Kugel im Umschaltspiel spätestens nach dem zweiten Zuspiel wieder beim Gegner. Erstmals roch es nach einem Treffer als Jonas Haub nach einer Flanke hoch stieg, doch Brian Dollen vereitelte in höchster Not das mögliche 0:1 (22.) Das fiel aber wenige Minuten später. Der wuselige Fabio Gaetano erlief, von zwei St. Tönisern, begleitet einen langen Ball ins Zentrum, umkurvte Joshua Claringdbold und erzielte die verdiente Führung. Erst nach einer halben Stunde gab der SC wieder ein Lebenszeichen von sich, doch Dollen hatte aus halbrechter Position Pech, das Schlussmann Jan Corsten gut reagierte und zur Ecke klärte (33.).