Neue Spieler verpflichtet SC St. Tönis rüstet die Offensive auf

Es war sportlich kein einfaches Jahr, das hinter dem SC St. Tönis liegt. Höhen und Tiefen prägten beide Spielzeiten, die im Zeichen des Abstiegskampfes standen. Die Erinnerungen an die letzte Saison dürften bei den Verantwortlichen des Fußball-Oberligisten noch heute Schweißperlen auf die Stirn treiben, als das Team um Trainer Alexander Thamm wochenlang am vorzeitigen Klassenerhalt schnupperte, aber nicht in der Lage war, den Sack trotz einiger Matchbälle frühzeitig zuzumachen. Am Ende schrammte der SC nur knapp am Abstieg vorbei, nachdem Keeper Joshua Claringbold beim MSV Düsseldorf mit einer bärenstarken Leistung einen Punkt festhielt und am letzten Spieltag beim 2:2 gegen Absteiger Cronenberger SC nach dem Eichhörnchenprinzip noch ein Pünktchen hinzukam. Um so größer war die Erleichterung und die Freude über den Klassenerhalt, der angesichts des vergleichsweise kleinen Etats keineswegs selbstverständlich war. Eng verbunden war der Erfolg mit Thamm. Dem 40-Jährigen gelang es mit Co-Trainer Justin Müller, eine verschworene Gemeinschaft zu bilden. 53 Punkte aus 40 Spielen waren am Ende nötig, um keinen der sechs Abstiegsplätze im 21er-Feld zu belegen.