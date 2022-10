Fußball-Oberliga : Thamm: „Mannschaft wird sich anders präsentieren“

St. Tönis Nach dem enttäuschenden 0:3 beim VfB Hilden empfängt Oberligist SC St. Tönis am Sonntag um 15.30 Uhr TuRU Düsseldorf. Der Abstand zum Gegner kann bis auf sechs Punkte verkürzt werden.

(uwo) Nach zwei Spielen gegen Topp-Teams der Fußball-Oberliga hat es der SC St. Tönis morgen zum Abschluss der Englischen Woche wieder mit einem Gegner zu tun, der tabellarisch in der Nähe der Elf von Trainer Alexander Thamm angesiedelt ist. Zu Gast ist TuRU Düsseldorf . Die Landeshauptstädter blieben in den letzten beiden Spielen ohne Punkt und ohne eigenen Treffer, ließen davor aber durch einen 3:2-Sieg gegen den TVD Velbert aufhorchen. Dieser Erfolg zeigt, wie eng es in der Liga zugeht und dass keine Mannschaft im Vorbeigehen das Punktekonto auffüllen kann.

Nach dem erfreulichen und verdienten Sieg über den damaligen Spitzenreiter ETB SW Essen musste sich der SC unter der Woche dem aktuellen Tabellenführer VfB Hilden beugen. Das 0:3 steckte Thamm gestern noch in den Kleidern: „Die Leistung war sehr enttäuschend und sicher die schlechteste seit ich hier bin. Wir hatten gute 12 Minuten. Aber nach drei Ecken für Hilden wirkte die Mannschaft ängstlich und danach haben wir gar nicht mehr stattgefunden. Aber wenn es um Kritik geht, fange ich natürlich auch bei mir selbst an. Habe ich zum Beispiel die richtige Aufstellung gewählt?“. Thamm hält seiner Mannschaft zu Gute, dass Auswärtsspiele mit einer langen Anreise unter der Woche problematisch sind. Auch wenn es die Oberliga ist: es sind Amateure, die ihrem Job nachgehen und sich in der Regel nicht von der Couch zum Spiel bewegen. Aus diesem Grund gab es auch einen Wechsel im Tor, der eigentlich erst für das TuRU-Spiel vorgesehen war. Weil Joshua Claringbold bis kurz vor Abfahrt noch beruflich eingespannt war, erhielt Simon Sell seinen Einsatz schon am Mittwoch.