Fußball-Oberliga : SC St. Tönis in Hilden gefordert

Ein starker Rückhalt: Joshua Claringbold erwartet hier im Heimspiel gegen Schwarz-Weiß Essen einen Eckstoß der Gäste. Foto: Norbert Prümen

Krefeld Trainer Alexander Thamm kündigt vor dem Spiel beim Tabellendritten eine Änderung der Startelf an. Torhüter Joshua Claringbold gibt nach seiner Verletzung von Sonntag grünes Licht.

Als Joshua Claringbold gegen SW Essen in den Schlusssekunden einen Freistoß aus dem Winkel schraubte und den Sieg gegen den Tabellenführer sicher stellte, sorgte das anschließend für eine Schrecksekunde. Denn die sehenswerte Flugeinlage endete abrupt mit dem Kopf am Pfosten. Der Schlussmann des SC St. Tönis lag erst einmal flach, umringt von seinen besorgten Mitspielern. Folgen hatte das zum Glück nicht, denn der 32-Jährige gab für das heutige Spiel beim VfB Hilden Entwarnung: „Alles gut. Die Stelle ist minimal geschwollen. Sonst merke ich nichts mehr davon“. Anstoß an der Hoffeldstraße ist um 19.30 Uhr.

Nach dem Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet dürfte die Aufgabe im zweiten Teil der Englsichen Woche ebenso herausfordernd sein, denn die Gastgeber sind derzeit Tabellendritter und mischen mit 24 Punkten kräftig im Kampf um die Tabellenspitze mit. Großen Anteil daran hat Pascal Weber. Der 32-Jährige erzielte elf der bisher 25 erzielten Treffer. Sollte der SC eine ähnlich gute Leistung wie gegen Essen abrufen könne, ist auch dort sicher etwas Zählbares drin. Claringbold gibt sich selbstbewusst: „In dieser Liga gibt es keine einfachen Gegner. Wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind gewappnet“. Auch Trainer Alexander Thamm sieht durchaus Chancen, dem nächsten Spitzenteam etwas abzuringen: „Hilden stellt eine gefestigte Mannschaft. Aber wir wollen bestmöglich auch dort drei Punkte mitnehmen. Ich freue mich auf dieses Spiel. Außerdem sind Flutlichtspiele immer geil“.

Personell sind die Voraussetzungen unverändert. Nach bestandenen Härtetests in der 2. Mannschaft ist auc mit Johann Noubissi Noukumo und Nils Koths wieder zu rechnen. Wie die Startelf aussieht, ließ der der 39-Jährige offen. Klar ist nur, dass es aufgrund der Belastungen wieder Änderungen geben wird. „Sie wird defintiv anders aussehen. Wobei wir sicher nicht blindlings rotieren werden“. Einer der zuletzt zusehen musste und sich Chancen auf einen Einsatz ausrechnen dürfte, ist Luca Esposito. Schließlich lässt Thamm seinen Worten Taten folgen, wenn er verspricht, allen Einsatzzeiten zu gegen, wenn der Einsatz stimmt. „Es war uns in der Vorbereitung schon wichtig, dass jeder mit jedem spielen kann“, so Thamm, „und wenn sie reinkommen, funktionieren sie sofort“.