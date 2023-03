Fußball-Oberliga SC St. Tönis gewinnt wichtiges Derby mit 2:1

Den Sieg verdiente sich der SC in der zweiten Halbzeit. Von Beginn an liefen die Blau-Gelben die Grenzler aggressiver an, stressten diese in der Defensive und störten kompromissloser deren Aufbauspiel. Zudem kam der SC folgerichtig zu mehr Torchancen. Nach Foul von Jan Pöhler an Johann Nibissi Noukumo verwandelte der Gefoulte den fälligen Elfer zum 2:0 für die Hausherren (56.). Der Treffer stärkte spürbar das Selbstvertrauen. Was fehlte war das vorentscheidende 3:0, das in der Luft lag. Dollen traf per Freistoß nur die Latte (75.), Luca Jerz scheiterte an Keeper Daniel Leupers (76.) und Appiah setzte den Nachschuss an den Pfosten. Freistehend gelang Peer Winkens der Anschlusstreffer (78.), wodurch es am Ende noch einmal unnötig eng wurde.