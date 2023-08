Fußball-Oberliga Gegentore bei Standards brechen dem SC St. Tönis das Genick

Nach der Pause zunächst das gleiche Bild wie zu Beginn: der SC spielte, blieb aber nicht zwingend genug. Und wieder ging der Schuss nach hinten los. Ausgangspunkt war ein weiterer Freistoß, den der am langen Pfosten lauernde Andres Gomez Dimas ungehindert zum 3:0 einköpfte (50.). Doch es kam noch dicker. Ota erzielte nur zwei Minuten später das 4:0 (52.) und dem SC drohte in dieser Phase ein Debakel. Doch die Thamm-Elf witterte noch einmal Morgenluft, nachdem Noukoumo auf 4:1 verkürzte (67.). Das wurde durch das schnelle 4:2 befeuert, das der aufgerückte Maximilian Pohlig nach einer Ecke von Dominik Dohmen mit einem wuchtigen Kopfball erzielte (70.). Der Doppelschlag brachte nun die Ruhrgebietler ins Wanken, doch es fehlte bei den Gästen letztlich in einigen Situationen an der nötigen Durchschlagskraft. Eng hätte es nochmal werden können, als sich Heffungs aus spitzem Winkel für einen Torschuss entschied, anstatt einen Tick früher den im Zentrum mitgelaufenen Nils Macvan mit einem Querpass zu bedienen (83.).